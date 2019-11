E.Romagna: Pizzarotti, 'con Bonaccini per campo largo progressisti e liberali'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Si è svolta oggi a Bologna la prima assemblea programmatica nazionale di Italia in Comune, partito di cui Federico Pizzarotti è presidente e Alessio Pascucci coordinatore nazionale. L'assemblea è stata propedeutica per fissare i punti programmatici in vista del congresso di aprile: ambiente, diritti, cultura, tutela del territorio, sostenibilità e welfare. Sono i temi da cui Italia Comune ripartirà per allargare il campo dei progressisti e dei liberali nel centrosinistra, in alternativa alla destra e ai populismi". Si legge in una nota di Italia in Comune.

Durante l'assemblea ha portato il proprio saluto il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che in vista delle Regionali vedrà Italia in Comune, il partito dei sindaci, al proprio fianco: "Sono contento che gli amici di Italia in Comune siano in campo: voi avete portato un civismo propositivo e concreto, orgoglioso che farete parte della mia lista civica. Chiediamo insieme un voto per l'Emilia Romagna".

"Bonaccini ha ben amministrato questa Regione e lo testimoniano i tanti sindaci e amministratori locali che hanno sottoscritto un appello per la sua ricandidatura. Italia in Comune - spiega Federico Pizzarotti, sindaco di Parma e presidente del partito - appoggerà la lista del presidente perché riteniamo che il percorso positivo intrapreso dal governatore in questi anni debba proseguire. Il centrosinistra, qui, ora, adesso, deve tornare a rappresentare gli italiani delusi e sfiduciati, anche chi ultimamente è tornato a occupare liberamente e pacificamente le piazze. Ma finisca oggi il tempo di avere paura dell'avversario e dei percorsi timidi nelle scelte valoriali e ideali sul campo dei diritti, del lavoro e sul futuro dell'Italia".