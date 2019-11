Calabria: Dieni (M5S), 'Callipo valido candidato, si decida su Rousseau'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Filippo Callipo di per sé sarebbe un valido candidato, ma io, ed è la mia opinione personale, metterei in votazione la proposta di sostenerlo sulla piattaforma Rousseau: che decidano gli iscritti, così come hanno scelto se partecipare o meno" alle elezioni in Calabria. Lo dice all'Adnkronos la deputata M5S Federica Dieni, non nascondendo di nutrire "parecchi dubbi" sul candidato civico del Movimento, Francesco Aiello, "le mie sono riserve politiche, la vicenda della casa" uscita nei giorni scorsi sulla stampa "non c'entra nulla", assicura.

Per Dieni, il 're del tonno' "è l'unico nome che ci potrebbe consentire di vincere ed essere incisivi in Calabria. Ma è la mia opinione personale, non dipende da me, il capo politico ora deciderà cosa fare".

Per la parlamentare, ormai già al secondo mandato, gli attivisti dovrebbero decidere "se sostenere Callipo o andare da soli con un attivista, perché su Aiello ho delle riserve politiche, non mi convince. Mi chiedo, ma chi rappresenta? Noi siamo quelli che lavorano in squadra, nel dogma dell'intelligenza collettiva, non mi pare Aiello sia uno propenso a voler fare squadra. Un candidato civico va bene se serve a fare da connettore a gruppi, associazioni e a realtà variegate, serve a fare la differenza. Su Aiello restano le mie riserve".