Rifiuti: Meloni, 'no a discarica Falcognana'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "No alla discarica in zona Falcognana nel Municipio IX di Roma: Fratelli d'Italia ha presentato un ordine del giorno in Campidoglio ed è al fianco dei cittadini che oggi scenderanno in piazza per protestare contro scellerata ipotesi. Sull'emergenza rifiuti Raggi e Zingaretti stanno combinando solo disastri, sulla pelle dei cittadini romani e del Lazio". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.