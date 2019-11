Autostrade: Buffagni, 'Salvini sovranista da salotto che tutela Benetton'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Noi tuteliamo la sovranità della Repubblica Italiana nei fatti facendoci rispettare come governo italiano da qualsiasi multinazionale, compresa quella dei Benetton. Salvini evidentemente invece continua a tutelare solo i Benetton come un 'sovranista da salotto' qualunque". E' un passaggio del post con cui il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, va all'attacco del leader della Lega sul caso Autostrade, con tanto di foto in cui si documenta il voto dell'allora deputato Matteo Salvini, nella XVI Legislatura, con cui il governo Berlusconi approvò una concessione per Autostrade che i 5 Stelle giudicano "vergognosa".

"Leggo Salvini citare costantemente l’Unione Sovietica anche sul caso autostrade! Sono BALLE!!!! - esordisce Buffagni - Lo fa solo per difendere i Benetton rispetto ai cittadini! L’esperto di Russia e soldi dei privati però è il suo amico Savoini... non noi! Stia sereno, noi stiamo lavorando perché è fondamentale garantire la sicurezza degli italiani, è necessario abbassare i costi delle autostrade ed è fondamentale bloccare tutto questo scempio. Noi non barattiamo i profitti privati con la sicurezza degli italiani e non lo permettiamo a nessuno!".

"I Benetton hanno questo trattamento di favore che pone i costi sulle spalle dei cittadini e i profitti a una società privata grazie a una concessione vergognosa approvata in Parlamento dal governo Berlusconi con la Lega e soprattutto con il voto favorevole di Matteo Salvini in persona! E sapete questa società privata dei Benetton chi ha finanziato negli anni? Tutti i partiti politici compresa la Lega - l'affondo di Buffagni - Gli unici a non prendere quei soldi siamo stati noi del Movimento 5 Stelle. Noi stiamo lavorando, nel pieno rispetto del diritto, a tutelare gli italiani seguendo tutti gli iter previsti per evitare che disastri come quello di Genova o di qualche giorno fa non accadano più".