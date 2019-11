Infortuni: Lupi (Uiltec), 'adoperarci affinché si possa lavorare in salute e sicurezza'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Quello che e' mancato in questi anni e' stata l'interlocuzione con la politica.Bene che oggi si sia realizzato questo incontro per invertire questa tendenza. L'Italia e' l'unico Paese europeo che non ha una strategia nazionale in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Occorre i dirizzare giuste risorse verso un obiettivo comune" Lo ha detto Marco Lupi,responsabile del settore Sicurezza sul lavoro della Uiltec nazionale che oggi ha coordinato il gruppo di lavoro "Europa e le strategie nazionali" nel corso del convegno "Obiettivo lavorare in salute e sicurezza verso il Forum del Pd".

Proprio la Uiltec, in una affollata manifestazione tenuta ad inizio ottobre nel teatro romano Ambra Jovinelli, aveva indicato le priorità da attuare al più presto in abito nazionale: la realizzazione della strategia nazionale; l’individuazione di metodi certi di verifica della Formazione su sicurezza sul lavoro; la costituzione di un Repertorio degli Organismi Paritetici; il coordinamento tra gli Organismi Paritetici e gli Organi di Vigilanza.

"La nuova Commissione Europea - ha detto Lupi - dovrà indicare la strategia continentale nel prossimo lustro. Ci vuole una posizione comune in Italia per condizionare la pianificazione europea al riguardo. La politica deve ascoltare di più le parti sociali per migliorare l'azione complessiva".