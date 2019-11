Fondazione Open: Bobo Craxi, 'solidale con Renzi, i prossimi saranno i 5S' (3)

(Adnkronos) - E "la via giudiziaria porta alla liquefazione delle istituzioni", gettando "discredito sulla politica. L'Italia, del resto - dice ancora Craxi - è stata l'incubatrice della crisi della democrazia occidentale: i rischi si denunciavano nel '93, oggi ne vediamo le conseguenze".

Ma sullo stop al finanziamento pubblico ai partiti è ora difficile tornare indietro. "I partiti del futuro - secondo Craxi - potranno rivendicare che quello del finanziamento della politica è un principio sano, un metodo funzionale, ma solo quando riacquisteranno capacità di penetrazione reale nella società. Oggi siamo alle prese con partiti liquidi", in un regime di "video-democrazia. Non c'è la forza per tornare indietro, quindi saremo sempre alla merce' di queste forme di partiti che si rivolgono a una società senza popolo".