Fondazione Open: Bobo Craxi, 'solidale con Renzi, i prossimi saranno i 5S' (2)

Fondazione Ania in piazza a Roma per check up medici gratuiti, lo speciale

(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2019 Fondazione Ania in piazza a Roma per check up medici gratuiti, lo speciale Lo Street Health Tour della Fondazione ANIA arriva a Roma per la tappa conclusiva dell’ottava edizione in una formula rinnovata. L’iniziativa itinerante conosciuta per aver portato in oltre 30 città italiane un truck con postazioni per check up medici gratuiti, toglie le ruote e si ...