Fondazione Open: Bobo Craxi, 'solidale con Renzi, i prossimi saranno i 5S' (2)

(Adnkronos) - Eppure, ricorda Bobo Craxi, "su Renzi io non mi sono mai risparmiato in quanto a critiche: anche sul referendum, mi ero opposto in maniera ferma. Ma da quando ha perso potere io credo che le critiche nei suoi confronti abbiano superano i livelli di guardia, sono assolutamente solidale" a un uomo "che resta una delle poche personalità nel panorama politico. Le Fondazioni, del resto, sono le strumento più idonee per promuovere e finanziare la politica democratica, ed è evidente che il confine tra la fondazione e una corrente di partito è molto labile".

Craxi resta fortemente contrario all'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, una "mina" per la tenuta del sistema democratico. "Il problema nasce da lontano, da ciò che è avvenuto 25 anni fa - rimarca - che ha portato a una destrutturazione o distruzione dei partiti, finendo per infettare il sistema democratico alimentando errori, prima tra tutti l'abolizione del finanziamento. La democrazia ha un costo, è evidente che tutte le forme succedanee prestano il fianco a qualsiasi tipo di incursione".