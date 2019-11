Sardine: Meloni, 'fanno campagna elettorale per Bonaccini'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - “Le piazze sono sempre un bel segnale per la democrazia, le sardine sono anche un bel segnale per la sinistra. Quello che stanno tentando di fare è ridare una dignità, diciamo un orgoglio, alla sinistra facendo finta che il Pd non esista che è quello che sta facendo anche Stefano Bonaccini in Emilia Romagna che si candida, ma ha fatto sparire il simbolo del partito”. Così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, durante la puntata del talk 'Accordi & Disaccordi' su Nove.

“Le sardine - prosegue la leader di Fdi - saranno alla manifestazione di Bonaccini, quindi le sardine fanno campagna elettorale per Bonaccini. Auguro loro di recuperare la dignità che la sinistra ha perso in Emilia Romagna e di portare un po' di consensi a Bonaccini”. Meloni ha aggiunto anche di credere che “la sinistra sia in una fase di grandissima difficoltà”.