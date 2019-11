Clima: Wwf, da Cop25 vogliamo forte spinta a obiettivi molto più ambiziosi (2)

(Adnkronos) - I governi devono sfruttare l'opportunità offerta dalla Cop25 per annunciare Piani e strategie nazionali aggiornati, rafforzati e potenziati, indicando le riduzioni delle emissioni che realizzeranno entro il 2030, sulla strada verso l'obiettivo del carbonio zero entro il 2050.

"Dobbiamo assolutamente garantire una forte ed esponenziale riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e puntare a sviluppare il potenziale delle energie rinnovabili. Questa è una condizione imprescindibile, non possiamo continuare ad alimentare il disastro", sottolinea Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed Energia del Wwf Italia, anche lei da martedì a Madrid.

Nel contempo, aggiunge, "dobbiamo esaltare il contributo della natura, fondamentale per aiutare a risolvere la crisi climatica e ora resa estremamente vulnerabile proprio dall’aumento della temperatura media globale. La natura ci può aiutare ad aumentare le chance che abbiamo di stabilizzare il surriscaldamento globale entro soglie ancora gestibili, oltre che a rispondere agli effetti più distruttivi. È necessario che i governi aumentino le soluzioni basate sulla natura nei loro piani nazionali per il clima, sia per aumentare l’assorbimento del carbonio in atmosfera, sia per proteggere la natura e le persone dagli effetti devastanti della crisi climatica".