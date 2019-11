Clima: Wwf, da Cop25 vogliamo forte spinta a obiettivi molto più ambiziosi

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "L'ambizione e le azioni per il clima dovranno essere al centro della Cop25, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima, che si terrà dal 2 al 13 dicembre a Madrid. Il raggiungimento di un livello senza precedenti di gas serra nell'atmosfera significa che ogni ulteriore ritardo metterà il pianeta e chi lo abita su una strada senza via d’uscita e quindi senza futuro". Così in una nota il Wwf che, in occasione della Cop 25 di quest’anno, invita i decisori politici "ad assumere impegni significativi per ridurre le emissioni rapidamente e su larga scala".

Il Wwf, in particolare, raccomanda che le parti "si concentrino su tre priorità: colmare il divario che ci separa dell'obiettivo di 1,5°C con Ndc (Contributi determinati su base nazionale, in pratica gli obiettivi di ogni Paese) più alti, avviare azioni urgenti da parte di attori statali e non statali, colmare le lacune e rafforzare la risposta multilaterale alla crisi climatica in atto".

Lo scorso anno, sottolinea Manuel Pulgar-Vidal, leader globale Wwf su Clima ed Energia, "è emersa l’enorme portata della sfida che ci troviamo ad affrontare e l'inadeguatezza della risposta collettiva, soprattutto da parte degli Stati più responsabili delle emissioni. Ora sappiamo cosa fare, abbiamo le soluzioni: dobbiamo fare un passo nel futuro con un'azione per il clima coraggiosa e trasformativa. Più a lungo aspettiamo, peggiore sarà l'impatto e i costi per recuperare, mettendo il pianeta e l'umanità in pericolo".