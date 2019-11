Ue: Abascal, 'con Salvini condividiamo alcune diagnosi, linea rossa appoggio a separatismo'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Al Parlamento europeo siamo nel gruppo di Fratelli d’Italia. Ho incontrato Matteo Salvini. Condividiamo alcune diagnosi sui problemi dell’Unione europea, in particolare l’immigrazione. Tuttavia, per noi è una linea rossa qualsiasi appoggio straniero al separatismo catalano. Alcuni commettono lo stesso errore dei burocrati di Bruxelles non rispettare l’integrità delle nazioni sovrane. Dimenticano che sono stati i leader separatisti a fare della Catalogna una delle regioni più islamizzate d’Europa, favorendo l’immigrazione araba rispetto a quella latinoamericana, che parla spagnolo". Ad affermarlo, in un'intervista al 'Corriere della Sera', è Santiago Abascal, il leader di Vox.

L’Europa, spiega Abascal, "è prigioniera delle imposizioni di oligarchi che hanno abbandonato i cittadini per mantenere i loro privilegi. I capi di Bruxelles hanno tradito lo spirito dei padri fondatori".

"Noi crediamo nell’Unione europea, però anche nel diritto al dissenso. Per questo difendiamo un’unione di Stati sovrani che cooperano liberamente. La difesa della sovranità delle nazioni di fronte agli oligarchi dell’Ue è vitale per il futuro dell’Europa. Dobbiamo affrontare tre minacce: l’islamizzazione; il totalitarismo 'progre'; la questione demografica. L’Islam è incompatibile con i valori europei; il totalitarismo 'progre' sta distruggendo le libertà degli individui e delle famiglie; l’inverno demografico può liquidare il welfare", sottolinea il leader di Vox spiegando che l'Europa che vuole è "un club di cui le nazioni vogliono far parte. Non una specie di patto di Varsavia".