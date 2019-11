Ex Ilva: Buffagni, 'disposti a trattare ma Mittal deve rispettare impegni presi'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Mittal deve rispettare gli impegni presi. Se ha problemi per la crisi dell’acciaio siamo disposti a trattare. Ma lo scudo è una foglia di fico. Se poi si vuole intervenire a livello generale per garantire il diritto di chi interviene a risanare delle aree, in tutt’Italia, il Parlamento potrà lavorarci". Così in un'intervista a 'La Repubblica' il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni.