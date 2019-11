Milano: Sala, 'mi interessa riflessione su tema Craxi, non ciò che pensa Stefania'

Milano, 29 nov. (Adnkronos) - "Mi dispiace che Stefania Craxi pensi che il fatto di non pensare alla via" da intitolare a Bettino Craxi, il padre, "sia un modo per sfuggire al tema, è assolutamente il contrario. Dopodiché sono interessato a una riflessione sul socialismo, non moltissimo a quello che pensa Stefania, perché il tema è più alto. Sono interessato a capire se i milanesi sono pronti a questa riflessione". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando le affermazioni di Stefania Craxi sulle 'ipocrisie' legate alla scelta di intitolargli una via o meno.

"Non mi preoccupo rispetto all’opinione dei fratelli. Oggi - dice a margine del Forum Casa Comune - mi sono scambiato messaggi solo con Bobo. La mia impressione è che da noi il tema del nuovo socialismo che si sta diffondendo quasi non si ha il coraggio di affrontarlo, perché non si vuole fare i conti con la memoria di Craxi. Penso che sia sbagliato. Gli anniversari hanno anche un significato e io sfrutterei il ventesimo che cade in gennaio".

Sul tema, non cambia parere l'ex assessore della giunta sala, ora europarlamentare, Pierfrancesco Majorino: "Condivido il ragionamento di Beppe Sala sul fatto che ci può essere una occasione di riflessione pubblica, poi per quello che riguarda l’intitolazione della via ero contrario prima e non ho cambiato idea", dice a margine del Forum.