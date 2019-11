Milano: investiti da un'auto alla pensilina Atm, due feriti gravi

Milano, 29 nov. (Adnkronos) - Aspettavano un autobus sotto la pensilina Atm e sono stati investiti da un'auto, riportando vari traumi. E' successo a Milano, intorno alle 17, in via Novara. Due i feriti gravi: una donna di 57 anni in politrauma e un uomo di 77 anni, che ha riportato un trauma cranico. Sul posto, due ambulanze, un'automedica e un'autoinfermieristica.