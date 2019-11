Fondazione Open: Lotti, 'tutto tracciabile e trasparente'**

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "La Fondazione Open come tantissime altre fondazioni politiche nello statuto spiegava chiaramente cosa faceva: chi donava soldi alla fondazione lo sapeva, tutto trasparente, tutto scritto, con bonifici online, tracciabile, come le spese. Per me faceva l'attivita' di una fondazione". Lo ha detto Luca Lotti a margine dei lavori dell'assemblea nazionale di Base Riformista a Milano.