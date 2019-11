Autonomia: Iv, 'prima vogliamo vedere testi, per noi ancora ignoti'**

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Sull’autonomia differenziata prima di esprimere un’opinione vogliamo vedere i testi, per noi ancora ignoti. Sicuramente il tema non potrà essere affrontato in legge di bilancio ma va ben approfondito. Inoltre per Italia Viva è indispensabile prevedere un pieno coinvolgimento del Parlamento". Lo scrive in una nota il capogruppo di Italia VIva in Senato, Davide Faraone.