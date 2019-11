Hong Kong: Fico, 'parole ambasciata Cina profondamente irrispettose'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Difendo e difenderò sempre il diritto dei parlamentari di esprimere le proprie opinioni e i propri giudizi politici. Le parole dell’ambasciata cinese rispetto alla conferenza stampa cui hanno preso parte esponenti politici e l’attivista Joshua Wong sono profondamente irrispettose". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico, commentando la notizia secondo cui l'ambasciata cinese avrebbe definito irresponsabili i parlamentari italiani che hanno fatto una videoconferenza con Wong.

"Il Parlamento ha infatti il diritto e il dovere di ascoltare sempre tutte le posizioni e tutte le parti in causa - conclude il presidente della Camera - anche in relazione ad avvenimenti che si svolgono in altri Paesi".