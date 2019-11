Ue: Romano, 'dietro polemica Mes obiettivo uscita dall'euro'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Dietro la polemica sul Fondo Salva Stati, sul Mes, c’è la riproposizione dell’obiettivo strategico di far uscire l’Italia dalla moneta unica. Lo sappiamo e dobbiamo ricordarlo". Lo ha detto il portavoce di Base Riformista, Andrea Romano, intervenendo in apertura dell’assemblea nazionale di Base Riformista a Milano.

"E la Questione Mes ci conferma che il rapporto con M5s non può essere costruito su 'immagini mistiche' di unioni di popoli ma su un confronto politico serio e onesto anche e soprattutto sui temi sui quali siamo divisi e sui quali la funzione del Pd dev’essere quella di presidiare temi e valori che non sono nostri ma dell’orizzonte civile italiano e occidentale".

"Il nostro impegno per la crescita non è fine a sé stesso, non siamo sviluppisti per partito preso. Lo siamo perché crediamo che solo lo sviluppo e la crescita creino le condizioni per maggiore e migliore giustizia sociale. Perché solo lo sviluppo crea la ricchezza da redistribuire”.