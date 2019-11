Libri: Franceschi, 'Harry Potter negli Stati Uniti con Grafica Veneta'

Padova, 29 nov. (Adnkronos) - Trattative in corso per Grafica Veneta Spa con la casa editrice di New York HarperCollins per la stampa della saga di Harry Potter. Lo ha annunciato oggi il Presidente Fabio Franceschi intervenuto al convegno di Unioncamere del Veneto organizzato a Monastier in provincia di Treviso nella sede delle industrie Texa.

Dopo aver firmato le tirature in tutta Europa delle avventure del maghetto, la stamperia dell'alta padovana si appresta a invadere anche l'America con milioni di copie realizzando cosi una copertura quasi totale a livello mondiale.