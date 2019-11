Governo: Conte domani a Monte Sant'Angelo e Candela per cittadinanza onoraria

"I Medici", arriva la 3a stagione. Sharman: vediamo sua umanità

Roma 29 nov. (askanews) - E' arrivato a Roma per presentare la terza e ultima stagione de "I Medici" Daniel Sharman, l'interprete principale della serie che racconta la figura di Lorenzo il Magnifico e la storia della grande famiglia fiorentina. La stagione precedente si è chiusa con la congiura dei Pazzi, in cui il fratello, Giuliano, viene assassinato. Dal 2 dicembre in quattro prime serate su ...