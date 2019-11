Migranti: caso Open Arms, Procura Palermo 'Tribunale ministri indaghi su Salvini'

Palermo, 29 nov. (Adnkronos) - La Procura di Palermo chiede al Tribunale dei ministri di indagare sull'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini accusato di sequestro di persona per la vicenda Open Arms. La Procura ha notificato al leader della Lega, come si apprende, la richiesta inviata ieri sera al Tribunale dei Ministri del capoluogo siciliano di procedere a indagini preliminari nei suoi confronti per la violazione degli articoli 101 e 605 del Codice penale e articoli 101 e 81, cioè i reati di concorso in abuso d'ufficio "commesso a Roma dal 14 al 20 agosto" e concorso in sequestro di persona "commesso in Sicilia dal 15 al 20 agosto".