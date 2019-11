Fondazione Open: Anzaldi, 'giornalisti si scusano con Renzi, ma chi ferma gli altri?'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Autorevoli giornalisti come Gigi Riva (Espresso), Marco Imarisio (Corriere), Simone Spetia (Radio24) si scusano per aver sostenuto falsità su Matteo Renzi in merito alla sua casa, tratti in inganno da balle rilanciate da altri colleghi. Onore per le scuse, ma chi fermerà tutti gli altri? L'Ordine dei giornalisti che fa? E’ accettabile il linciaggio che si sta vedendo in queste ore o è un evidente danno non soltanto a Renzi ma a tutta l’informazione e il giornalismo?". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva, Michele Anzaldi.