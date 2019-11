Fondazione Open: Di Maio (Iv), 'Di Battista chiarisca contratto con Fatto'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Oggi Alessandro Di Battista riemerge dal silenzio cui ci eravamo ben volentieri abituati con un attacco frontale e calunnioso a Matteo Renzi. Ovviamente con una consolidata sovrapposizione a una inchiesta giudiziaria". Lo scrive Marco Di Maio di Italia Viva su Fb.

"La vera domanda che bisognerebbe fare all’ex deputato grillino è: chi ha pagato i tuoi viaggi lautamente retribuiti? Il Fatto (che oggi ospita l’intervista tracimante di odio gratuito)? Con quale cifra? Si può vedere il contratto? E il conseguente tesserino dell’ordine, essendo stato un reportage giornalistico? Non è parlamentare per carità - come del resto non lo era Matteo Renzi ai tempi di Open - ma comunque è personaggio pubblico, persona rilevante nell’agone politico, specie ai tempi del reportage".

"Conseguentemente, seguendo lo stesso schema di ragionamento usato per Open, che noi contestiamo ma che Di Battista - noto studioso di Cesare Beccaria - ovviamente sposa, viene spontanea l’ultima domanda: siamo così sicuri che questo contratto, che certamente non avrà i costi di un normale corrispondente, non sia una qualche forma di finanziamento a un partito?", conclude.