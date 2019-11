Clima: Battisti (Fs), 'nostri investimenti per ridurre parco auto nel Paese'

Avellino, 29 nov.(AdnKronos) - - "Noi siamo per eccellenza una modalità di trasporto ecologico" : "siamo a vocazione ecosostenibile". Lo dichiara Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato.

Intervenuto in provincia di Avellino per un convegno sull'alta capacità, ha affrontato anche quanto accaduto in Parlamento europeo con la dichiarazione dell'emergenza climatica. "Il nostro piano investimenti aiuterà a migliorare la sostenibilità ambientale del Paese. Sostituire alla macchina il treno è già di per sé quello che abbiamo nel nostro piano d'impresa. Contiamo di ridurre di 400 mila unità le auto dal 2023", aggiunge.