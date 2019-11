Infortuni: in aumento le morti sul lavoro in Lombardia, +3%

Milano, 29 nov. (Adnkronos) - Sono ancora in aumento gli infortuni mortali sul lavoro in Lombardia, in controtendenza col dato nazionale in calo. E’ quanto emerge dai dati Inail: a livello nazionale, fa notare la Cisl Lombardia, rispetto al periodo gennaio-ottobre 2018 ci sono state 49 denunce di infortunio mortale in meno: 896 contro le 945 del 2018 (-5,46%). In Lombardia, le denunce di infortuni mortali sono in aumento del 3%: 137, contro le 133 di gennaio-ottobre 2018. "La situazione è inaccettabile, Regione Lombardia deve dare al più presto attuazione agli interventi condivisi con Cgil, Cisl, Uil", afferma Pierluigi Rancati, segretario regionale Cisl Lombarda.

Tra le province si conferma il primato negativo di Brescia: +61%, con 29 denunce di infortunio mortale contro le 18 dello stesso periodo 2018. Per contro, Milano Metropoli segna un calo: da 40 a 32 infortuni mortali. Il dato relativo agli infortuni totali in Lombardia è in diminuzione dello 0,25%: da 99.531 a 99.278.

Sul fronte delle malattie professionali si rileva una stabilità: a gennaio- ottobre 2018 erano 3.439, a gennaio-ottobre 2019 3.478, con il macro settore “industria e servizi” a giocare la parte prevalente. La patologia più diffusa è quella relativa al sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, con 1.814 casi nel 2019, contro 1.855 nel 2018.