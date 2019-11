Autostrade: Paita (Iv), 'decisa revoca Aspi? Governo spieghi come'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - “Le dichiarazioni di esponenti del governo lasciano intendere che sia ormai assodata la decisione di revocare le concessioni autostradali di Aspi. Data questa premessa, qual è la via scelta per dare concreta realizzazione a questo proposito?”. Lo dichiara Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva in Commissione Trasporti alla Camera.

“Sempre più spesso – spiega - mi capita di leggere dichiarazioni di importanti esponenti del governo o della maggioranza sulla imminente revoca delle concessioni ad Aspi. Considerata la complessità della materia, vorremmo allora capire se è stata individuata anche la soluzione necessaria alla revoca effettiva. E come il Governo intende gestire il tema delle concessioni in futuro: cioè, chi farà che cosa?”

“Quello tecnico è un fattore fondamentale e vorremmo per questo che tale aspetto fosse chiarito perché senza di esso gli annunci di revoca rischiano di trasformarsi in puri slogan”, conclude.