Mafia: depistaggio Borsellino, al processo spunta a sorpresa lettera elogio del pm ai poliziotti (2)

(Adnkronos) - E il magistrato cita nella lettera inviata al Procuratore capo Tinebra tutti i componenti del gruppo tra cui l'imputato Mario Bo, presente all'udienza di oggi. "Ha saputo scegliere e circondarsi di persone di valore tra le quali devo menzionare specialmente Claudio Sanfilippo, Salvo La Barbera, Mario Bo, e più di recente Lilia Fredella. "I suoi uomini lo amano anche se impone ritmi di lavoro massacranti perché per primo li impone a se stesso" e poi Fausto Cardella ricorda che "i mafiosi lo temono e lo rispettano". "Io stesso ho potuto cogliere questi atteggiamenti degli uomini d'onore di Cosa nostra in diverse occasioni". "Essi si alzano in piedi quando entra il dottor La Barbera e tengono verso di lui un atteggiamento rispettoso, quale si riserva all'avversario temuto ma leale" e conclude: "Considero un privilegio avere lavorato con il dottor La Barbera".

Il Procuratore generale di Perugia conferma, quindi, di avere scritto quell'elogio per la squadra investigativa che si occupava delle indagini sulla strage di Via d'Amelio. E poi, parlando in particolare di Mario Bo, dice: “Ricordo che il dottor Bo arrivò nel gruppo dopo un certo periodo di tempo. Io trovai lì il dottor la Barbera, Sanfilippo della Catturandi e poi della numerosa schiera che non saprei riconoscere . La figura di apice era la barbera. Bo arrivò in un momento successivo, non so quanto tempo dopo il mio arrivo perché la figura dominante era Arnaldo La Barbera. Credo che il dottor Bo, e spero che non me ne voglia, avesse un ruolo minore, non era il nostro riferimento diretto. Sapevamo che c'era, si era instaurato un rapporto di cordialità e stima, però non era un nostro punto di riferimento. Non so neanche se rimase tutto il tempo, lo stimo". i tre poliziotti sotto processo sono accusati di aver contribuito a creare il falso pentito Vincenzo Scarantino, che per anni ha tenuto lontana la verità sulla strage Borsellino.

Dopo il Procuratore generale Cardella tocca adesso a un altro teste' eccellente', il sostituto procuratore generale di Catania Francesco Paolo Giordano, che nel 1992 era Aggiunto alla Procura di Caltanissetta.