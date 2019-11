Fondazione Open: giornalista Corriere a Renzi, 'mi scuso, letto cosa sbagliata'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Ha ragione Matteo Renzi la nomina in Cdp è avvenuta tre anni prima e non dopo il prestito. Discutendo con @mante (un altro utente twitter ndr) ho sbagliato, dopo aver letto una cosa sbagliata, e chiedo scusa agli interessati". Lo scrive su twitter Marco Imarisio, giornalista del Corriere della Sera, contro il quale Matteo Renzi aveva annunciato di sporgere denuncia per un tweet sul caso della villa del leader si Italia Viva.