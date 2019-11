Fondazione Open: Renzi pronto a querelare anche Radio 24

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Radio24, giusto? Azione civile e ne parliamo in tribunale. Grazie a Goffredo Pistelli, che è un giornalista serio e rigoroso #ColpoSuColpo". Lo scrive Matteo Renzi su twitter annunciando un'azione legale contro Radio 24 dopo le segnalazione via social del giornalista Goffredo Pistelli: "Nessuno può scalfire il Partito dell’Opportunità, schierato contro Renzi e il suo prestito di pochi mesi, però gioverebbe nn dire, come ha fatto stamane primaria radio nazionale, che chi gli prestò il danaro fu 'in seguito nominato in un cda di Cdp'. Era accaduto 3 anni prima". L'acquisto della villa risale al 2018 mentre, evidenzia Pistelli, la nomina in Cdp al 2015.