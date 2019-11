Fondazione Open: Renzi a giornalista Corriere, 'questa è diffamazione'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Marco Imarisio, giornalista. Brevi Manu? 'Dopo entrano in Cdp'? Ne parliamo in tribunale, caro Imarisio: questo non è giornalismo, ma diffamazione #ColpoSuColpo". Lo scrive Matteo Renzi su twitter a proposito del post sul social network del giornalista del Corriere della Sera, Marco Imarisio, che rispondendo ad un altro utente a proposito del caso della villa del leader Iv, osserva: "Beh ma tutti si fanno prestare brevi manu 700.000 euro a 4 (quattro) giorni dal rogito di un immobile da 1.300.000. A me chiedono prima garanzie anche per comprare le sigarette. E dopo non entrano in Cdp. Dai, ma cosa stai dicendo".