Musei: Venezia, l'M9 compie un anno, oltre 89 mila visitatori, 108 eventi (3)

(Adnkronos) - M-Children, lo spazio multimediale interattivo rivolto a scuole e famiglie all’interno di M9, in questo anno è diventato un vero e proprio laboratorio sulla ricerca e lo sviluppo di percorsi educativi, che ha registrato la presenza di 4.557 ragazzi. Sono, inoltre in via di chiusura le partecipazioni alla seconda edizione di “M9 Contest Urban Landscape” un concorso gratuito rivolto alle scuole dove è previsto l’utilizzo della piattaforma “Minecraft Education Edition" che ad oggi vede la partecipazione di oltre 500 istituti e circa 11.000 studenti.

Non mancano le iniziative per il periodo natalizio con l’apertura dell’esposizione “Lo stile dell’auto italiana”, in collaborazione con Scuderia Serenissima, prevista per il 1 dicembre e che durerà fino al giorno 8 ed “M9 disco in Chiostro”, una mostra dedicata a vinili e cd da collezione prevista per il 15 dicembre ed, infine, i mercatini “Christmas Fantasy” nel Chiostro dal 21 al 24 dicembre. Si sta lavorando per il 2020 ormai alle porte ad un’intensa programmazione che riguarderà eventi per il Carnevale, concerti e la seconda edizione del Premio M9 e del Festival delle Idee. E sono in corso, infine, i lavori preparatori alla realizzazione della prossima experience temporanea – Lunarcity – la cui inaugurazione è prevista per il 19 dicembre 2019.