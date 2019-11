Rdc: Di Maio, 'orgoglioso, chi attacca non conosce vita reale'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - Una post di una donna di Cagliari, che racconta la sua storia di diabetica e la possibilità di acquistare uno sfigmomanometro -l'apparecchio per misurare la pressione- grazie al reddito di cittadinanza. La posta su Facebook il ministro e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, rispondendo così ai tanti attacchi sul reddito di cittadinanza.

"Non conosco questa persona, mi hanno segnalato questo suo post stamattina - scrive Di Maio - Si tratta di una donna che prende il Reddito di cittadinanza e che combatte per sopravvivere. Da oggi lo fa con un aiuto in più e questo rende orgoglioso me e tutto il MoVimento 5 Stelle. Ogni giorno talk-show, tg e pseudo-opinionisti fanno a gara per attaccare il Reddito di cittadinanza e lo fanno perché non conoscono la vita reale, perché non sanno cosa vuol dire non avere i soldi per curarsi o curare il proprio figlio, perché non gli sono mai mancati i soldi per mangiare. Ecco, quello che ho provato oggi leggendo questo post è la nostra più grande rivincita".

"Come Maria Elena ci sono altre migliaia di persone, che quasi ogni giorno mi fermano per strada per ringraziarci. La loro felicità vale ogni ingiuria e ogni attacco che riceviamo. Noi andiamo avanti per loro, perché questo è il senso della politica: aiutare gli altri", conclude Di Maio.