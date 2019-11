Musei: Venezia, l'M9 compie un anno, oltre 89 mila visitatori, 108 eventi (2)

(Adnkronos) - Numerosi sono stati i cicli di incontri ed eventi che hanno celebrato alcuni degli anniversari più importanti della storia del Novecento come, per esempio, “Capire il ‘900”, “Il Giorno della Memoria”, “Il Giorno del Ricordo”. E, di recente, ha riscosso un grande successo di pubblico il Festival delle Idee. Per il 2020 la Fondazione M9 sta già lavorando all’organizzazione di incontri che riguarderanno gli anni di Piombo e la storia del femminismo. Il Museo, infine, ha progettato e realizzato 33 percorsi didattici tematici rivolti specialmente alle scuole (primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado). Per favorire il rapporto e lo scambio con gli istituti scolastici, inoltre, sono stati proposti con cadenza mensile degli Open-Day che hanno visto coinvolti circa 1.000 docenti.

In questi primi 12 mesi, invece, M9 District ha sviluppato una serie di accordi per incrementare il flusso di presenze e di turisti nel polo M9. Nello specifico rivestono un’importanza strategica gli accordi con VTP (Venice Terminal Passeggeri) per azioni di co – marketing, presenza e visibilità nell’area di sbarco di Marittima e quello con le strutture ricettive del territorio per la vendita dei biglietti ai turisti. Un’attività quella di M9D che ha consentito di articolare delle importanti partnership con istituzioni ed associazioni di categoria come, per esempio, il Comune di Venezia, Confesercenti Venezia e Confcommercio Veneto ed organizzare numerosi eventi con istituzioni, associazioni, banche ed aziende che hanno ospitato 29 mila persone.