Angelo Branduardi dialoga con Mario Luzzatto Fegiz

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - Lunedì 2 dicembre, alle 14, presso l’Auditorium G.Martinotti (Via Vizzola 5, Milano) Angelo Branduardi dialogherà con Mario Luzzatto Fegiz (giornalista e critico musicale) sul tema della comunicazione in musica. L’artista, che ha appena pubblicato l’ultimo album dal titolo 'Il cammino dell’anima', incontrerà gli studenti del Corso di Laurea in Comunicazione Interculturale di Milano-Bicocca, organizzatore dell’evento. Introdurranno l’incontro Lucia Parisio, delegata per lo sport universitario, e il direttore del dipartimento di Scienze umane per la formazione, Maria Grazia Riva. L’evento è a ingresso libero.