Calcio: Calderoli, 'avanti Mihajlovic, esempio per tutti noi, vincerai anche tu'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Non avevo dubbi sul fatto che un grande guerriero come Sinisa Mihajlovic non avrebbe mollato, combattendo la guerra contro la leucemia con coraggio, dignità e ostinazione: forza Sinisa, hai già vinto molto battaglie e manca poco a vincere questa guerra. Stai andando bene e sei un grande esempio per tutti noi, per chi per fortuna non deve combattere battaglie analoghe e per chi invece le sta combattendo".Lo scrive sulla sua pagina Facebook Roberto Calderoli, senatore della Lega e vicepresidente del Senato.

"Avanti così Sinisa -aggiunge l'esponente del Carroccio- e complimenti anche per aver dimostrato che, pur combattendo contro un male difficile e debilitante, si può continuare a lavorare (anche in situazioni stressanti come un allenatore di calcio) e a coltivare le proprie passioni. Parlo per esperienza diretta, avendo vinto la mia guerra contro il cancro dopo anni di cure e tante operazioni e ricoveri. E anch’io, come Mihajlovic, ho combattuto la mia battaglia contro il tumore continuando sempre a portare avanti il mio impegno e la mia passione, continuando a fare politica, ad andare in Senato a fare il mio lavoro, girando l’Italia per incontrare la gente e ascoltarla. È stata dura ma ho vinto e caro Sinisa vincerai anche tu!"