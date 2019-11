Fondazione Open: Bianchi, 'nessun archivio segreto ne' carte a parlamentari' (2)

(Adnkronos) - "Sono stato oggetto di perquisizioni e sequestri -continua Bianchi- significativamente estesi, che si sono spinti indietro fino al 2007. Segnalo che l’ipotesi di reato a mio carico è riferita all’anno 2016".

"Dell’importo netto di consulenze professionali, scritte o verbali come uso di ogni avvocato, sono libero di disporre nel modo che credo, comprese donazioni significative ad un movimento in cui credo e ad una Fondazione di cui ero amministratore illimitatamente responsabile con tutto il mio patrimonio personale".

"Infine, vedo che il presupposto da cui partono i Pm è che Open sia da equiparare a un partito politico. Constato però che c’è voluta una legge del 2019 (c.d. spazzacorrotti), quando Open era già chiusa, per applicare alle Fondazioni le regole, anche penali, che valevano per i partiti. Forse allora l’equiparazione non era possibile prima del 2019. Non è mia abitudine ma mi troverò costretto a ricorrere a querele laddove false informazioni a discredito della mia persona vengano ancora diffuse”.