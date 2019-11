Manovra: Zingaretti, 'da tampon tax a patto Salute, 4 buone notizie'**

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Ieri 4 buone notizie: Iva #tampontax, per quelli biodegradabili e compostabili, tagliata dal 22% al 5% per donne e ragazze, aumento delle indennità dei sindaci dei piccoli comuni fino a 1.500 euro al mese, accordo con le regioni sull’autonomia e intesa di massima sul nuovo patto per la salute. Altre 4 battaglie per le quali abbiamo lavorato in queste settimane. Avanti così per gli italiani e per cambiare tutto”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti.