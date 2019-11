Autonomia: Borghi (Pd), 'bene bozza in Cdm, M5S non si agiti'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - “Autonomia, vediamo non farne un caso. Il lavoro fatto ieri in Conferenza Stato-Regioni dal ministro Boccia conferma che il vero autonomismo lo stiamo mettendo in campo noi, dopo mesi di chiacchiere inutili. Agli amici dei 5 Stelle che si stanno agitando impropriamente consiglio di rivolgersi al ministro D’Incà, titolare peraltro della delega alle Riforme istituzionali, che ben conosce iter e contenuti sin qui seguiti, così come tutti i componenti di Consigli regionali visitati dal ministro". Lo afferma Enrico Borghi, membro della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

"È molto positivo -aggiunge- che la bozza di legge quadro vada lunedì in Consiglio dei ministri. Dopodiché in Parlamento stabiliremo forme e modalità per far camminare questa importante risorsa, senza fretta ma neppure senza zavorre. In questo, l’unanimità raggiunta tra tutte le Regioni è una premessa importante ed un patrimonio da non sprecare”.