Ue: Gasparri, 'Conte come premier ha stessa immunità di Salvini come ministro' (2)

(Adnkronos) - "Anche la polemica sul Mes -dice ancora Gasparri- riguarda l'azione del presidente del Consiglio nella sua qualità di guida del governo. In quale altro ruolo avrebbe potuto diversamente gestire Conte il caso Mes? Quindi, se per iniziativa di Salvini si dovesse, lo dico per pura ipotesi, ipotizzare qualche responsabilità del presidente del Consiglio, lo stesso godrebbe dei meccanismi irrinunciabili di immunità che la magistratura non potrebbe eludere. Dovendo in quel caso il Tribunale dei ministri chiedere al Parlamento, in questo caso al Senato ed in primo luogo alla Giunta che presiedo, un'eventuale autorizzazione a procedere nei confronti di Conte".

"Pertanto anche Conte ha l'immunità. E fa confusione tra l'articolo 68 ed il 96. Non conosco i criteri di valutazione in ambito accademico. In politica -conclude Gasparri- noi siamo un po' più attenti alle cose sbagliate che dice”.