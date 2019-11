Ue: Gasparri, 'Conte come premier ha stessa immunità di Salvini come ministro'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - “Il presidente del Consiglio Conte non dice il vero quando, per farsi bello, afferma di non avere l’immunita. Abbiamo letto delle polemiche sui suoi concorsi accademici. Evidentemente qualche ripasso si impone. L'immunità che Salvini ha utilizzato nel caso Diciotti, e lo dico presiedendo la commissione parlamentare sulle Immunità che si è occupata del caso, è la stessa che ha anche il presidente del Consiglio". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Conte -spiega- fa confusione tra le prerogative previste dall'articolo 68 della Costituzione (limitata ai parlamentari) e quelle previste dall’articolo 96 della Costituzione e quindi dalla legge costituzionale n.1 del 1989, le seconde applicabili ai ministri e al premier, anche se gli stessi non siano parlamentari, caso nel quale sarebbe il Senato a dover valutare la loro posizione. Ovviamente per decidere se il ministro o il presidente del Consiglio abbiano agito per un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo. Come si è rilevato, con voto dell'Aula, nel caso di Salvini, che aveva agito da ministro sul caso Diciotti, che Conte temerariamente cita".