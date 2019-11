Fondazione Open: Di Battista, 'renziani Italia 'morta' necessitano di immunità'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - M5S acceleri "sul conflitto di interessi, sulla nazionalizzazione di autostrade, sulla commissione di inchiesta sul finanziamento ai partiti, sul recupero dell'Imu non versato dagli istituti religiosi. Vedrete che i renziani passati a Italia 'Morta' o quelli lasciati a fare politicamente da “palo” nel PD in Parlamento voteranno tutte le nostre proposte anche perché, se si dovesse andare ad elezioni adesso, non solo prenderebbero meno voti di Calenda ma molti di loro perderebbero l'immunità parlamentare e mai come ora credo ne abbiano bisogno...". Lo scrive Alessandro Di Battista in un passaggio di un lungo post pubblicato su Facebook.