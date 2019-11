Lavoro: Catalfo, 'bene i dati Istat, avanti così'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Bene i dati Istat di oggi. A ottobre il tasso di occupazione sale al 59,2% e la disoccupazione scende al 9,7%. Va ancora meglio per quella giovanile che cala al 27,8%: -0,7% rispetto a settembre e -4,8% su anno. In 12 mesi, in totale, ci sono 217mila occupati in più. Avanti così!". Ad affermarlo su twitter è il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo.