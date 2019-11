Autostrade: blog Stelle, 'Lega sempre da parte dei più forti' (2)

(Adnkronos) - "In pratica - accusa il M5S dal blog - l’emendamento modificò le norme e approvò, per legge, tutte le nuove convenzioni già sottoscritte con le concessionarie. In questo modo i soldi dei pedaggi non furono più vincolati alla manutenzione e lo Stato abdicò totalmente alla sua funzione di controllo. A trarre i maggiori benefici da questa automatica approvazione è stata ovviamente Autostrade per l’Italia, che è si vista riconoscere aumenti tariffari di almeno il 70% più alti dell’inflazione, da sommare agli extraprofitti per la mancata manutenzione, per tutta la durata della concessione (quindi, potenzialmente, fino al 2038)".

"Adesso capite perché la Lega è contraria alla revoca della concessione ai Benetton? Chi ha privatizzato tutto il privatizzabile non può dare lezioni a nessuno. La Lega la smetta di fare propaganda sulla pelle dei cittadini. Dopo la tragedia del Ponte Morandi e le gravissime carenze nella manutenzione di strade e viadotti che stanno emergendo dalle inchieste, l’unica cosa che dovrebbero fare è tacere", conclude polemico il blog delle Stelle.