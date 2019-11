Autostrade: blog Stelle, 'Lega sempre da parte dei più forti'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Ieri è stato votato in Aula, alla Camera, un emendamento del Governo per bloccare qualsiasi aumento dei pedaggi delle autostrade abruzzesi A24 e A25 fino al 31 ottobre 2021. Una norma di buonsenso, in linea con il percorso di revisione delle concessioni già iniziato lo scorso anno dal ministro Toninelli e fortemente richiesta dai cittadini e dalle istituzioni di quei territori. Eppure la Lega si è astenuta. Non solo: ora ci attacca sostenendo che il MoVimento 5 Stelle vuole favorire il concessionario autostradale. Siamo alle comiche. Ancora una volta la Lega vota contro gli interessi dei cittadini e poi cerca di ribaltare la realtà. Non sarà che la Lega non vuole scontentare i suoi amici concessionari?". E' quanto si legge in un post sul blog delle Stelle.

"Visto che Salvini ha poca memoria, cerchiamo di rinfrescargliela noi - prosegue il post - Salvini e la Lega dovrebbero ricordare che sono stati proprio loro, con Berlusconi, ad approvare la concessione ai Benetton, a condizioni estremamente favorevoli per loro e disastrose per le tasche dei cittadini, consentendo così ad Autostrade di poter fare profitti milionari sulla pelle degli italiani.Non stiamo parlando di un secolo fa: era il 2008 e, dopo che il governo Prodi aveva allungato la concessione ad Autostrade inserendo l’obbligo di verifiche periodiche per i concessionari, con l’emendamento 'salva Benetton', votato in maniera compatta dalla Lega (Salvini compreso) e dall’allora Popolo della Libertà, le strade italiane vengono 'regalate' ai Benetton, cancellando l’obbligo di reinvestire gli utili per ammodernamento e messa in sicurezza".