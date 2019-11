Clima: Mattarella, 'utopia è dovere morale' (2)

(Adnkronos) - "Del resto -ha detto ancora il Presidente della Repubblica- quando Tommaso Moro, cinque secoli addietro scrisse 'Utopia', poi adottò comportamenti così concreti nella vita reale da sacrificare la propria vita in omaggio ad un obbligo morale, perchè tra utopia e dovere morale vi è una strettissima connessione".

Considerazioni che Mattarella, prendendo spunto dalla prolusione del professor Enrico Giovanini, ha legato all'"importanza degli obiettivi dell'agenda 2030 dell'Onu" e all'"importanza dell'obiettivo che si è data la nuova Commissione dell'Unione europea, con l'intendimento dichiarato di fare dell'Unione europea per il 2050 una realtà neutra dal punto di vista ambientale, che non contribuisca in alcuna misura, neanche minima, all'inquinamento del globo. E' un obiettivo -ha concluso Mattarella- impegnativo, non semplice, ma possibile, da sostenere in ogni modo".