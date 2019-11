Clima: Mattarella, 'utopia è dovere morale'

Parma, 29 nov. (Adnkronos) - Gli obiettivi posti dall'agenda 2030 dell'Onu e quelli della Commissione europea di fare dell'Ue per il 2050 una realtà neutra dal punto di vista ambientale sono possibili e da sostenere in ogni modo, anche perchè l'utopia è un dovere morale. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università di Parma.

"Il fascino del futuro -ha ricordato il Capo dello Stato citando l'opera di Giacomo Leopardi 'Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere' -rende migliore l'attesa degli anni a venire: il fascino del futuro, il fascino di quello che l'umanità può fare di stagione in stagione, contro la tentazione e la pretesa che i giovani siano ingabbiati nelle formule, negli strumenti e nelle soluzioni del passato, dei vecchi che li hanno preceduti".

"Un'indicazione di fondo -ha aggiunto il Capo dello Stato- che non può che far optare per l'utopia, che è tutt'altro che uscire dalla realtà, una fuga dal reale", rispetto alla scelta tra retrotopia ed utopia, "poli alternativi che abbiamo di fronte, perchè c'è una forte tentazione di fronte alle novità di tornare al passato, è come un capovolgimento della prospettiva che vi è sempre stata".