Alitalia: Patuanelli, 'non c'è timore per giudizio Ue'**

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Credo che non ci siano timori. Un sistema Paese non può rinunciare al suo vettore e mettere in difficoltà tutta la parte business che Alitalia serve". Così, a margine di un evento a Brescia, è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se c'erano timori per il giudizio della Commissione Ue. "Credo - aggiunge - che l'Ue debba consentire ad Alitalia di completare un percorso. Su questo c'è un'interlocuzione con l'Ue".