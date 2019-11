Sardine: nuovo endorsement Fico, posta 'creuza de ma' di De André**

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - Nuovo endorsement del presidente della Camera Roberto Fico alle 'sardine', l'onda anti-populista e anti-salviniana partita a Bologna e arrivata in tutta Italia. All'indomani del primo appuntamento, quello emiliano, Fico aveva postato sui social 'Com'è profondo il mare' di Lucio Dalla, intonato dai manifestanti in piazza Maggiore ed entrato poi, con una strofa, nel manifesto delle '6000 Sardine'. Oggi, dopo la piazza di Genova, Fico posta su Facebook 'Creuza de ma' di Fabrizio De Andrè, con un chiaro richiamo alle sardine raccolte ieri sera in piazza De Ferrari, nel capoluogo ligure.