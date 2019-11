Giustizia: Orlando a Di Maio, 'no passi indietro su prescrizione ma avanti su processo'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Noi non vogliamo 'passi indietro' sulla prescrizione ma passi avanti sul processo penale. Multe e minacce di disciplinare non funzionano. Al ministro continuiamo a chiedere soluzioni concrete". Andrea Orlando risponde così via twitter a Luigi Di Maio che chiede non ci siano passi indietro su prescrizione.